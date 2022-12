MANU'dan flaş Rashford hamlesi!

Manchester United, yıldız oyuncusu Marcus Rashford için flaş bir karar aldı.



İngiliz basınında yer alan habere göre; MANU, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Rashford'un 1 yıllık uzatma opsiyonunu devreye koydu.



İngiliz oyuncunun United ilr sözleşmesi 2023 yılında sona eriyordu.



Manchester United'ın şimdi başarılı oyuncuyu uzun vadeli yeni bir sözleşmeye ikna etmek için uğraşıyor.



PSG DEVREYE GİRDİ



Haberde Fransız devi Paris Saint Germain'in İngiliz oyuncuya ilgisinin olduğu belirtildi.



PSG BAŞKANINDAN İTİRAF



Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, takımının yaz transfer döneminde Marcus Rashford'u transfer etmek istediğini açıkladı.



Al-Khelaifi, "O harika ve aynı zamanda ücretsiz! Rashford'a ücretsiz sahip olmak için her kulüp onun peşinden koşacak. Biz de bunu kesinlikle saklamıyoruz. Daha önce konuşmuştuk. Şu an iki taraf için de iyi bir an değil. Ancak yazın, neden olmasın? Eğer serbest bir oyuncuysa tabii ki onunla konuşabiliriz. Fakat onunla şimdi konuşmayacağız. Bırakın Dünya Kupası'na odaklansın" dedi.



25 yaşındaki oyuncu bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 19 maçta 8 gol kaydetti. Ayrıca Dünya Kupası'nda oynadığı 5 maçta 3 kez ağları sarstı. İngiliz ekibi, 21 yaşındaki Rashford ile 2019 yılında 4+1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.





