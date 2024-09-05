MANU'dan Casemiro kararı!

Manchester United, takımdan ayrılması gündemde olan Tyrell Malacia ve Casemiro'yu Avrupa Ligi kadrosuna yazdı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
MANU'dan Casemiro kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Eylül 2024 17:29
Manchester United'da ayrılması gündemde olan iki isim için karar verildi.

Manchester United, takımdan ayrılması gündemde olan Tyrell Malacia ve Casemiro'yu Avrupa Ligi kadrosuna yazdı.

AYRILIK KARARI İPTAL

25 kişilik kadroya yazılan iki ismin takımda tutulmasına karar verildi.

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın ilgisine rağmen tecrübeli orta saha sarı kırmızılı takıma gitmeyecek.

Manchester United formasıyla 87 maça çıkan Casemiro, 12 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery