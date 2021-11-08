İngiltere Premier Lig'de son haftalarda başarısız sonuçlar alan Manchester United'da oyuncuların, teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kararlarını eleştirdiği öne sürüldü.



İngiltere'den Daily Mail'in haberine göre, Manchester United'ın yıldız oyuncuları Solskjaer'in performansından memnun değil.



Haberde takımın yıldız orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'in oyunculara oyun için net bir plan vermediğini ve takımın plansız hareket ettiğini söylediği ileri sürüldü.



CRISTIANO RONALDO MUTSUZ



Öte yandan takıma bu yaz katılan süper star Cristiano Ronaldo'nun da 12 yıl sonra döndüğü kulübün ciddi anlamda standartlarının altında olduğunu belirttiği aktarıldı.



Ayrıca oyuncuların, Solskjaer'in formayı adaletli bir şekilde dağıtmadığını da söyledikleri iddia edildi.



Öte yandan Manchester City maçı öncesi iki gün idmanı soğuk algınlığı nedeniyle kaçıran Marcus Rashford'un yaklaşık yarım saat derbide oynaması birçok kişinin tepkisini çektiği belirtildi.



Manchester United, ligde oynadığı son 11 maçın sadece 5'ini kazandı.





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