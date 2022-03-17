MANU'da Şampiyonlar Ligi önlemi! Maaşlara kesik

İngiliz devi Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa oyuncuların maaşlarının kesintiye uğrayacağı iddia edildi.



The Athletic'in haberine göre, İngiliz ekibi ligi bu sezon ilk 4'te bitiremezse birçok oyuncunun maaşında yüzde 25 kesinti yapılacağı belirtildi.



POGBA'DA KESİNTİ YOK



Haberde bu kesintiye uğramayacak oyunculardan biri de Paul Pogba olduğu kaydedildi. Fransız yıldızın sezon sonuna kadar olan sözleşmesinde böyle bir kesinti yapılamayacağı ifade edildi.



Daha önce, Manchester United'ın Premier Lig'de ilk 4'e girememesi durumunda Cristiano Ronaldo'nun haftalık 550 bin euro olan maaşının 425 bine düşeceği biliniyordu.





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