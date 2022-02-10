MANU'da oyuncular, Pochettino'yu istiyor!

Manchester United'da oyuncuların birçoğunun teknik direktör olarak Mauricio Pochettino'yu takımın başında görmek istediği öğrenildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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MANU'da oyuncular, Pochettino'yu istiyor!
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10 Şubat 2022 17:38
Fransa Ligue 1 devi PSG'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino için gündeme flaş bir iddia geldi.

The Telegraph'ın haberine göre; Manchester United takımında birçok oyuncu, takımın başında teknik direktör olarak Pochettino'yu görmek istiyor.

Haberde geçici teknik direktör Rangnick'in yerine Pochettino'yu isteyen oyuncuların, Arjantinli teknik direktörün oyuncu yönetimindeki becerilerini ve teknik direktörlük deneyimini çok takdir ettiği yazıldı.

49 yaşındaki teknik direktörün PSG ile gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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