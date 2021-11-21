MANU'da koltuğu sallanan Solskjaer'den açıklama

Manchester United'da yönetim, Watford mağlubiyetinin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in durumu için bir araya gelirken Norveçli hocadan da açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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MANU'da koltuğu sallanan Solskjaer'den açıklama
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21 Kasım 2021 00:36
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United deplasmanda Watford'a 4-1'lik gibi bir ağır skorla mağlup oldu.

Maçın ardından Manchester United'da yönetim, acil toplanarak teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in durumunu değerlendirirken, Norveçli hocadan da açıklama geldi.

Solskjaer, "Bu kulüp için ve bu kulüple çalışıyorum. Tabii ki iyi iletişimimiz var. Kulüp bir şey yapmayı düşünüyorsa bunu konuşuruz" dedi.

Manchester United, Watford mağlubiyeti ile son 7 maçtaki 5. yenilgisini aldı.


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