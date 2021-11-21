MANU'da koltuğu sallanan Solskjaer'den açıklama

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United deplasmanda Watford'a 4-1'lik gibi bir ağır skorla mağlup oldu.



Maçın ardından Manchester United'da yönetim, acil toplanarak teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in durumunu değerlendirirken, Norveçli hocadan da açıklama geldi.



Solskjaer, "Bu kulüp için ve bu kulüple çalışıyorum. Tabii ki iyi iletişimimiz var. Kulüp bir şey yapmayı düşünüyorsa bunu konuşuruz" dedi.



Manchester United, Watford mağlubiyeti ile son 7 maçtaki 5. yenilgisini aldı.





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