MANU'da kadro baştan kuruluyor!

Gelecek sezon planlaması doğrultusunda Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile anlaştığını duyuran Manchester United'ın kadroda büyük bir değişime gideceği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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MANU'da kadro baştan kuruluyor!
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22 Nisan 2022 18:13
İngiltere Premier Lig'de bir türlü eski günlerine dönemeyen Manchester United, gelecek sezon için şimdiden kolları sıvamış durumda.

Adı uzun bir süredir kulüple anılan Ajax'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag'ın gelecek sezon takımın başına geçeceğini duyuran Manchester United'ın, kadroda da yeniden yapılanmaya gideceği öne sürüldü.

Sky Sports'un haberine göre; İngiliz ekibi, yaz transfer döneminde takıma en az 5 net transfer yapmayı hedefliyor. Öncelikli olarak bir stoper, iki merkez orta saha, bir kanat ve bir forvet oyuncusu almayı hedefleyen Manchester United'ın eğer mümkün olursa kaleci, sağ bek ve sol beke de takviye yapmayı planladığı yazıldı.

Manchester United, İngiltere Premier Lig'de oynadığı 33 maçta 54 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor.

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