MANU'da CR7 bonusları kaçırdı

Juventus'tan 15 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo büyük bir bonusu kaçırdı!



İngiliz ekibiyle yaz transfer döneminde 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli yıldız, kontratına farklı bonuslar ekletmişti.



Ronaldo, takımın Şampiyonlar Ligi'nde finale kalması, Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşması ve takımın en golcü oyuncusu olması halinde 6 milyon eruo bonus alacaktı ancak Manchester United Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid'e elendi. Premier Lig'de de şampiyon olma olasılığı pek görünmüyor.



Bu iki hedefini gerçekleştiremeyen yıldız futbolcu 4.5 milyon euroluk ikramiyeyi kaçırdı. United'da bu sezon toplamda 18 gol atan Portekizli takımın en golcü oyuncusu konumunda. Eğer sezon sonunu bu şekilde tamamlarsa 1.5 milyon euro bonus kazanacak.





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