MANU'da Altay Bayındır'ın günü

Altay Bayındır'ın, Manchester United'daki ilk maçına bugün oynanacak Newport County maçında çıkması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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MANU'da Altay Bayındır'ın günü
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28 Ocak 2024 10:28
Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibinde ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Milli eldivenin, bugün (pazar) FA Cup dördüncü turunda oynanacak Newport County maçında Manchester United'ın kalesini koruması bekleniyor.

Manchester United'ın, Newport County'ye konuk olacağı FA Cup dördüncü tur karşılaşması bugün TSİ 19.30'da başlayacak.

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