MANU'da Alex Telles sakatlandı

Manchester United'ın takımdan ayrılabileceği konuşulan sol beki Alex Telles sakatlandı.



Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Brezilyalu oyuncunun bileğinden bir sakatlık geçirdiğini belirtirken, "Umarım çok ciddi bir şey değildir ama bir süre aramızda olamayacak gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın eski sol bekinin adı transferde Roma ve Inter ile anılıyordu.



