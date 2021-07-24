MANU'da Alex Telles sakatlandı

Manchester United'ın Brezilyalı sol beki Alex Telles'in sakatlık geçirdiği açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
MANU'da Alex Telles sakatlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2021 19:24
Manchester United'ın takımdan ayrılabileceği konuşulan sol beki Alex Telles sakatlandı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Brezilyalu oyuncunun bileğinden bir sakatlık geçirdiğini belirtirken, "Umarım çok ciddi bir şey değildir ama bir süre aramızda olamayacak gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın eski sol bekinin adı transferde Roma ve Inter ile anılıyordu.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.