MANU'da 5 futbolcu yolcu!

Galatasaray'ın da bulunduğu grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda eden Manchester United, flaş bir karar aldı.



The Telegraph'ta yer alan habere göre; MANU, 5 futbolcusuyla yollarını ayıracak.



Alınan kötü sonuçların ardından faturayı kesen yönetim, kadro dışı kalan Jadon Sancho ile süre almakta zorlanan Donny van de Beek'i elden kesin olarak çıkaracak.



İngiliz devi ayrıca, Casemiro, Raphael Varane ve Anthony Martial'e gelecek olan teklifleri de değerlendirecek.



United'ın Şampiyonlar Ligi'nde 30-35 milyon euroluk geliri kaçırması sonrası faturanın bu 5 isme kesildiği ifade edildi.





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