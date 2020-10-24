MANU - Chelsea maçı beklentileri karşılamadı

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta müsabakasında Manchester United, dev maçta evinde Chelsea ile karşılaştı. Old Trafford'da oynanan mücadelede 90 dakika sonunda gol sesi çıkmadı.Manchester United'da yeni transfer Edinson Cavani, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 58. dakikasında James'in yerine oyuna girdi ancak skoru değiştiremedi.Chelsea, Manchester United deplasmanına çıktığı son 8 Premier Lig maçından da galibiyet çıkaramadı. [5B, 3M]Evinde oynadığı ilk 2 lig maçından yenilgiyle ayrılan Manchester United, böylece 3. maçında puanla tanışmış oldu. Bu sonucun ardından Manchester United puanını 7 yaparken, Chelsea ise son 4 maçta 3. beraberliğini alarak 9 puana yükseldi.Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea deplasmanda Burnley ile karşılaşacakken, Manchester United ise evinde Arsenal'i konuk edecek.