CENK TOSUN, WALCOTT'UN YERİNE GİRDİ

İngiltere Premier Lig'de 10. hafta maçında Manchester United ile Everton karşılaştı. Old Trafford'da oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Manchester United oldu.Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Paul Pogba ve 49. dakikada Anthony Martial kaydetti. Jose Mourinho ile arasında problemler olduğu bilinen Pogba, penaltıda Everton kalecisi Jordan Pickford'a takılmasına rağmen topu ağlara gönderdi ve Martial'ın golünde de asist yaparak yıldızlaştı.Old Trafford deplasmanında Everton'ın tek golünü 77. dakikada penaltıdan Gylfi Sigurdsson attı.Everton'da maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Cenk Tosun, 78. dakikada Theo Walcott'un yerine oyuna dahil oldu ve kalan bölümde forma giydi.Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 17'ye yükseltti. Everton 15 puanda kaldı.İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Manchester United, Bournemouth deplasmanına konuk olacak. Everton, Brighton'ı ağırlayacak.