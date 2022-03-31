MANU, Bruno Fernandes ile uzatıyor!

İngiliz devi Manchester United'ın yıldız oyuncusu Bruno Fernandes ile mevcut sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatma konusunda anlaştığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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MANU, Bruno Fernandes ile uzatıyor!
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31 Mart 2022 17:24
Manchester United, Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'in sözleşmesini uzatıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibinin, yıldız oyuncunun sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatma konusunda oyuncu tarafıyla anlaştığı belirtildi.

Daha önce Portekizli oyuncunun United'dan yılda 15 milyon euro kazanacağı belirtilmişti.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon Premier Lig'de çıktığı 27 maçta, 9 gol ve 6 asist yaptı.

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