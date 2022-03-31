MANU, Bruno Fernandes ile uzatıyor!

Manchester United, Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'in sözleşmesini uzatıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibinin, yıldız oyuncunun sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatma konusunda oyuncu tarafıyla anlaştığı belirtildi.



Daha önce Portekizli oyuncunun United'dan yılda 15 milyon euro kazanacağı belirtilmişti.



27 yaşındaki oyuncu bu sezon Premier Lig'de çıktığı 27 maçta, 9 gol ve 6 asist yaptı.





İLGİLİ VİDEO