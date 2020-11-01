İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 1-0 kazandı.



Arsenal'e galibiyeti getiren golü 68. dakikada penaltıdan Pierre-Emerick Aubameyang attı.



Arsenal, Ocak 2015'ten sonra ilk kez 'Altı Büyük'e karşı deplasmanda maç kazandı.



Arsenal, bu skorla birlikte 7. maçında puanını 12'ye yükseltti. Manchester United ise 6. maçında 3. yenilgisini aldı ve 7 puanda kaldı.



Manchester United, hafta içerisinde Başakşehir'e konuk olduktan sonra Everton deplasmanına gidecek. Arsenal ise gelecek hafta Aston Villa'yı ağırlayacak.



