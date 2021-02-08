MANU, 17 yaşındaki yıldız adayına sözleşme imzalattı

Manchester United, Shola Shoretire ile profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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MANU, 17 yaşındaki yıldız adayına sözleşme imzalattı
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08 Şubat 2021 23:34
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, genç futbolcusu Shola Shoretire ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Manchester United Kulübü, 17 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz kanat oyuncusu Shola Shoretire'ın ilk profesyonel sözleşmesine imza attığını duyurdu.

Dokuz yaşından beri altyapısında bulunduğu Manchester United'ın 23 yaş altı takımıyla bu sezon 13 maça çıkan Shoretire, 5 gol kaydetmişti.

İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev alan Shoretire, son olarak Blackburn Rovers ile oynanan karşılaşmada "hat-trick" yapmıştı.



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