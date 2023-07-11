Manor Solomon, Tottenham Hotspur'da!

Tottenham Hotspur, Shakhtar Donetsk'in kanat oyuncusu Manor Solomon'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; tottenhamhotspur.com
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Manor Solomon, Tottenham Hotspur'da!
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11 Temmuz 2023 15:34
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, kanat oyuncusu Manor Solomon'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Shakhtar Donetsk forması giyen İsrailli kanat oyuncusu Solomon ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki Solomon, 24 maçta 5 gol attı.

Başkent ekibi, yaz transfer döneminde Dejan Kulusevski, Guglielmo Vicario ve James Maddison'ı renklerine bağlamıştı.

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