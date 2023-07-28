Manolis Siopis'in yeni adresi: Pana!

Trabzonspor'dan ayrılmak ve ülkesine dönmek isteyen Manolis Siopis, Panathinaikos ile flört halinde....

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Manolis Siopis'in yeni adresi: Pana!
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28 Temmuz 2023 09:32
Trabzonspor'un yeni kontrat teklifini geri çeviren Siopis'in, yakın dönemde takımdan ayrılma ihtimali yüksek...

Siopis, kariyerine ülkesinde devam etmek istiyor. Daha önce AEK ve PAOK ile adı anılan Siopis için Panathinaikos'un da devrede olduğu belirtildi.

Bordo-Mavililer'in 1 yıl kontratı kalan Siopis için bonservis beklentisi 1 milyon Euro.

Trabzonspor'un 1 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 payla aldığı 29 yaşındaki Yunan orta saha, Trabzonspor formasıyla 77 maça çıktı.

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