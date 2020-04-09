Manoel Messias, Trabzonspor'dan ayrılabilir!

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Manoel Messias, sezon bitmeden bordo-mavili takımdan ayrılabilir.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Manoel Messias, Trabzonspor'dan ayrılabilir!
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09 Nisan 2020 09:58
Majid Hosseini, Manuel Da Costa, Gaston Campi ve Hüseyin Türkmen'in ardından Trabzonspor'un kadrosundaki 5. stoper olan Manoel Messias, sezon bitmeden ayrılabilir.

Geçtiğimiz günlerde eşi doğum yapan ve Brezilya'daki ailesinden uzak olan tecrübeli oyuncuya, ülkesine gitmek istemesi halinde izin verilecek.

Trabzonspor'da böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Messias'a ücretinin bir kısmının da verileceği öğrenildi.

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