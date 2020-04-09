Majid Hosseini, Manuel Da Costa, Gaston Campi ve Hüseyin Türkmen'in ardından Trabzonspor'un kadrosundaki 5. stoper olan, sezon bitmeden ayrılabilir.Geçtiğimiz günlerde eşi doğum yapan ve Brezilya'daki ailesinden uzak olan tecrübeli oyuncuya, ülkesine gitmek istemesi halinde izin verilecek.Trabzonspor'da böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Messias'a ücretinin bir kısmının da verileceği öğrenildi.