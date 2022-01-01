Mannix: "Houston, Kevin Porter Jr.'dan kurtulmalı!"

Sports Illustrated yazarı Chris Mannix, Houston Rockets'ın Kevin Porter Jr.'dan "kurtulması" gerektiğini söyledi.



Geçtiğimiz hafta sonu Rockets ekibi, Denver Nuggets'a karşı oynanan maçın devre arasında bir öfke nöbeti içinde arenayı terk etmeden önce, yardımcı antrenör John Lucas'a bir nesne fırlatan Porter Jr.'ın karıştığı bir olayla gündeme oturmuştu.



Yakın tarihli bir yazısında Mannix, Porter Jr.'ı bu öfke patlaması için eleştirirken, Houston'ın kendisinden ne pahasına olursa olsun kurtulmasını açıklarken, temsilcimiz Alperen Şengün'e de övgüde bulundu:



"Bütün bunların tek bir çözümü var: Porter Jr.'ı takımdan kesmek. Onu serbest bırakın ya da takımdan yollayın, ne gerekiyorsa artık. Bu sezon ve sonraki sezon sırayla alacağı 1.8 milyon dolar ve 3.2 milyon dolardan kalanları yiyin ve önünüze bakın. Wood'u takas edin. Charlotte'ı, Portland'ı veya forvet arayışında olan başka bir takımı arayın ve kendisini yedek parçalarla değiştirin.



Size oyuncu mu lazım? Benchte oynamak için can atan, eskiden All-Star olmuş bir point guardınız var.



Ama bu iş yürümez. Artık bitti. Koçunuzla tartışmak başka şey, takımınızı terk edip gitmek başka şey. Porter Jr. ve Wood artık o soyunma odasına, onlarla oynamaya ne kadar istekli olduklarından emin olamayan takım arkadaşlarına nasıl geri dönecekler?



Rockets'ın bu alanda riske etmemesi gereken çok fazla şey var. Jalen Green parlak bir genç yetenek. 2.08 boyunda sağlam bir pivot olan Alperen Şengün, ilk turda takımın resmen aradan yürütmeyi başardığı biri gibi görünüyor. Jae'Sean Tate, P.J. Tucker benzeri bir potansiyele sahip olabilir. İleride başka bir yüksek lotarya seçimi var. Houston'da kaynak değil, kültür eksikliği var."



21 yaşındaki Porter Jr., ligdeki üçüncü sezonunda ve son birkaç aydır işler kendisi için pek iyi görünmüyor. Houston'ın 10-28'lik kötü derecesinin yanı sıra, geçen sezona göre üretiminde önemli bir düşüş gören genç oyuncu, %36'lık kötü bir şut oranı ile 12.8 sayı ortalaması yakalıyor.



