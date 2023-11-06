LA Clippers forveti Terance Mann, Clippers soyunma odasında James Harden'ı görmezden geldiği viral videoya açıklık getirdi.



Harden'ın Clippers'a takası sonrası, Clippers'ın soyunma odasında Russell Westbrook ile görüştüğü video sosyal medyada viral olmuştu.



Videoda bir diğer dikkat çeken nokta ise Mann'in arka planda oturduğu ve Harden'ı tamamen görmezden gelmesiydi.



Mann, böyle davranmasının sebebini açıklayarak, Harden'la arasında herhangi bir sorun olmadığını dile getirdi:



"Herkes soyunma odasında görülen şeye laf edip durdu. Ama işin aslı kendisi zaten oraya çoktan gelmişti. Biz öncesinde selamlaşmıştık, ama Russ'la ilk kez görüşüyorlardı. Hepimiz onunla sohbet etmiştik zaten ve herkes de oldukça heyecanlanlıydı.



İzleyenler James sanki ilk kez içeri girip takıma selam veriyor ama kimse onu umursamıyor falan zannetmiş, ama doğru değil. James'i yıllardır tanırım. Onunla aynı takımda olduğum için heyecanlıyım."



Tüm yaz döneminde ismi Harden takasıyla ilgili söylentilerde geçen Mann'in Clippers tarafından bu anlaşmaya ısrarla dahil edilmemesi, süreci oldukça uzatmıştı. Fakat Clippers en sonunda 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda tutmayı başarmıştı.



