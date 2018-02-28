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Manisaspor'lu futbolcular antrenmanı boykot etti

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma umutlarını her geçen hafta yitiren Grandmedical Manisaspor'da Gökay Budak yönetimi, takıma ödeme sözünü yerine getiremeyince futbolcular tarafından tepki aldı.

Kaynak: DHA
Manisaspor'lu futbolcular antrenmanı boykot etti
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28 Şubat 2018 14:47
Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma umutlarını her geçen hafta yitiren Grandmedical Manisaspor'da yine para krizi yaşanıyor.

Kulüpte 10 gün önce olağanüstü kongrede Abdullah Mergen'in yerine göreve gelen Gökay Budak yönetimi, takıma ödeme sözünü yerine getiremeyince futbolcular tarafından tepki aldı. Futbolcular, Salı günkü antrenmanı boykot etti.

Ligde, bir üst basamağında yer alan Denizlispor'la cumartesi günü hayati öneme sahip bir deplasman maçına çıkacak Manisaspor'da yönetim, acil kaynak arıyor. Seçimi kazandıktan sonra henüz ekonomik anlamda destek bulamayan başkan Gökay Budak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'le görüşmeyi bekliyor. Yönetimin sıkıntılara çare bulunamadığı takdirde kulübün anahtarlarını Ergün'e vermeyi düşündüğü öğrenildi.

ZORAKİ KAHRAMANLAR
Devre arasında 10 as futbolcunun paralarını alamadıkları gerekçesiyle ayrıldığı Manisaspor'da alternatifsizlikten kadroya dahil edilen gençler, umut verdi. Manisaspor'da bu sezon 19 yaşındaki Asım ve Kağan Miray, 11'er lig maçında oynadı. 21 yaşındaki Alper, ligde 8, 20 yaşındaki Ömer ise 5 kez şans buldu. 19 yaşındaki Kemal, son 3 maçta 11'de görev yaptı. Son 3 maçta oynayan 18 yaşındaki İlkay, Eskişehirspor mücadelesinde kendisine 11'de yer buldu ve 90 dakika sahada kaldı. Yine 18 yaşındaki Berk, ligde 3 maçta görev alırken Ömer, İstanbulspor maçında forma şansı yakaladı. Kağan, Asım ve Berk, performanslarıyla A Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek için 23 yaş altı futbolcular arasında düzenlenen Spor Toto 1'inci Lig karmasına seçilmeyi başardı.

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