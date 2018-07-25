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Manisaspor'da gurbetçi atağı

Gelecek sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Manisaspor, kadrosuna yetenekli gurbetçileri katmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA
Manisaspor'da gurbetçi atağı
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25 Temmuz 2018 12:02
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor transfer yasağını kaldırmak için büyük çaba harcarken, yönetimin sorunu çözmesi halinde gurbetçi futbolculara yöneleceği bildirildi. 

Transfer tahtasını açabilmek için 7 milyon TL'nin üzerinde borcu kapatması gereken siyah-beyazlıların özellikle Almanya'da top koşturan gurbetçi futbolcuları izlemeye aldığı ifade edildi. Hem takıma katkı verecek hem de gelecek vaat edecek oyuncuları izleyen Manisaspor'un 1 Ağustos'ta yasağı ortadan kaldırması bekleniyor.

Teknik direktör Erkan Aslan'ın da kurmaylara futbolcu listesi verdiği öğrenildi.

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