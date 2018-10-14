  •  
    Kurtlar Vadisi'ni çok kıskandıracak kadro!
  •  
    Ve Mourinho Türkiye'de o oyuncuyu izlettiriyor!..
  •  
    G.Saray'ın eski yıldızı klisede papaz oldu!..
  •  
    Samandıra'da yeni bir dönem! "Artık Volkan..."
  •  
    İspanya'da ilk gündem Garry! "Savaş çıkacak"

Manisaspor ilki yaşadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk 6 haftayı mağlubiyetlerle tamamlayan Manisaspor, Gümüşhanespor'la evinde 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk kez puan aldı.

Kaynak: DHA
Manisaspor ilki yaşadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ekim 2018 14:02
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk 6 haftayı mağlubiyetlerle tamamlayan Manisaspor, Gümüşhanespor'la evinde 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk kez hanesine puan yazdırdı.

Eksi 8 puana yükselip son sıradaki yerini koruyan siyah-beyazlılarda teknik direktör Kazım Akgün galibiyeti kaçırdıklarını ancak ilk kez puan almanın da önemli olduğunu söyledi.

Takımının ümit verdiğini ifade eden Akgün, "Biz her şeye rağmen pes etmeyeceğiz, ayakta kalacağız. Manisaspor'un başarısı için herkes elinden gelenin en iyisini yapacak" dedi.

Manisaspor gelecek hafta zirve mücadelesi veren Sancaktepe Belediyespor'a konuk olacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için