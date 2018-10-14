Manisaspor ilki yaşadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk 6 haftayı mağlubiyetlerle tamamlayan Manisaspor, Gümüşhanespor'la evinde 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk kez hanesine puan yazdırdı.Eksi 8 puana yükselip son sıradaki yerini koruyan siyah-beyazlılarda teknik direktör Kazım Akgün galibiyeti kaçırdıklarını ancak ilk kez puan almanın da önemli olduğunu söyledi.Takımının ümit verdiğini ifade eden Akgün,dedi.Manisaspor gelecek hafta zirve mücadelesi veren Sancaktepe Belediyespor'a konuk olacak.