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"Manisaspor 2. Lig'deyse, Barbaros Gözneli'nin sayesindedir"

Manisaspor Kulübü ile Ariza Makakula arasında yaşanan FIFA sürecinde, Portekizli ismi Barbaros Gözneli'nin ikna ettiği ortaya çıktı.

Kaynak: Sporx.com
'Manisaspor 2. Lig'deyse, Barbaros Gözneli'nin sayesindedir'
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06 Temmuz 2018 20:59
Manisaspor, gelecek sezon 2. Lig'de mücadele etmeye hazırlanırken, Ariza Makakula'ya olan borcundan dolayı 3. Lig'e düşmesi tehlikesi yaşadı. Ancak Manisaspor, FIFA Disiplin Komitesi tarafından belirlenen ödemeyi yaptı.

Manisaspor Başkanı Bülent Baygeldi konuyla ilgili olarak "Manisaspor 2. Lig'de kaldıysa, Barbaros Gözneli'nin sayesindedir. Makakula'yı ikna etmek için çok uğraştı. Bu gayretinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.



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