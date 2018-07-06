'Manisaspor 2. Lig'deyse, Barbaros Gözneli'nin sayesindedir'

Manisaspor, gelecek sezon 2. Lig'de mücadele etmeye hazırlanırken, Ariza Makakula'ya olan borcundan dolayı 3. Lig'e düşmesi tehlikesi yaşadı. Ancak Manisaspor, FIFA Disiplin Komitesi tarafından belirlenen ödemeyi yaptı.Manisaspor Başkanı Bülent Baygeldi konuyla ilgili olarak "Manisaspor 2. Lig'de kaldıysa, Barbaros Gözneli'nin sayesindedir. Makakula'yı ikna etmek için çok uğraştı. Bu gayretinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.