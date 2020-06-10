'Manisalı Talisca' Fenerbahçe'ye geliyor

Daha önce Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan Barış Sungur ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Manisaspor'un 15 yaşındaki yeteneği Yiğit Kerem ile bir süredir ilgileniyordu. Sarı-Lacivertliler'in Ege temsilcisinden istediği tek isim Kerem değil. Kanarya, Manisa'nın bir diğer yıldız adayı Bilal Budak'ın da peşinde. Bu transferin noktalanmasının artık an meselesi olduğu bildirildi.16 yaşındaki orta saha oyuncusu tarzıyla Talisca'ya benzetiliyor. 10 numara pozisyonunda görev yapan oyuncu, bu sezon A takımda genç yaşına rağmen etkileyici bir performans sergiledi.Bilal, bu sezen 3. Lig ekibinde 21 resmi maça çıkarken 3 gol, 1 asistle oynadı.Orta sahanın ortasında da forma giyebilen Bilal'in üçüncü lig ekibiyle Haziran 2021'e kadar sözleşmesi var.