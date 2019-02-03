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Manisa'da üzüntü, Uşak sevinç hakim

TFF 2. Lig Beyaz Grup mücadelesinde Manisaspor evinde ağırladığı Utaş Uşakspor'a 4-0 mağlup oldu.

Kaynak: DHA
Manisa'da üzüntü, Uşak sevinç hakim
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03 Şubat 2019 12:17
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Hacettepe'yi deplasmanda 2-0 yenerek taraftarını ümitlendiren Manisaspor, konuk ettiği Utaş Uşakspor'a 4-0 yenilerek seriyi başlatamadı. Transfer yasağını açmasına rağmen yeni futbolcularına lisans çıkaramayan siyah-beyazlılar bu mağlubiyetle eksi 4 puanda kalıp ateş hattından kurtulamadı. Teknik direktör Kazım Akgün, "İlk yarıda 3-0 geriye düşünce bizim de gardımız düştü. Biz mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

Manisaspor gelecek hafta deplasmanda Niğde Anadolu Futbol ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

UŞAK CEPHESİ RAHATLADI
Manisaspor'u deplasmanda 4-0 yenen Utaş Uşakspor 8 maç sonra galip geldi. Bu sezonun en farklı skoruna imza atan Uşakspor üzerindeki kara bulutları dağıtıp, Play-Off yolunda tekrar umutlandı. Teknik direktör Bahri Kaya, Manisa deplasmanında alınan 3 puanın takıma büyük özgüven aşıladığını belirterek, "Nihayet kazanmayı hatırladık. Artık çıkışa geçeceğiz. Haftalardır taraftarımızı ve camiamızı üzüyorduk. Bundan sonra kalan karşılaşmalarımızı en iyi skorlarla bitirmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Uşakspor haftaya zirve mücadelesi veren Sakaryaspor'u misafir edecek.

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