Manisa, Osman Burak Destan'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, 18 yaşındaki hücum oyuncusu Osman Burak Destan'ı kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Altınordu'dan transfer edilen Destan ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Destan, "Manisa Futbol Kulübü forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum. Hedefleri olan bir kulüpte olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Sportif direktör Serkan İşyapan da genç ve önemli bir yeteneği Manisa'ya kazandırdıklarını kaydetti.



