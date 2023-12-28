Manisa'nın rakibi Çağdaş Bodrum

Basketbol Süper Ligi'nde Ege takımları Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Çağdaş Bodrum Spor cuma günü karşılaşacak.



Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki iki ekip için yılın son sınavı saat 20.30'da start alacak. Ligde 13 maçta 7 galibiyetle altıncı sırada bulunan ev sahibi Manisa BŞB, bu mücadeleyi kazanması halinde sezonun ilk yarısını play-off hattında tamamlayarak ilk kez Türkiye Kupası finallerine katılmayı garantileyecek. Yeşil-beyazlılarda Anderson da bu maç öncesi iyileşti.



Geçen hafta yeni çalıştırıcısı Ahmet Çakı yönetimindeki ilk karşılaşmada en yakın rakibi Merkezefendi Belediyesi Basket'i 19 sayı geriden gelip yenerek düşme hattına gerilemekten kurtulan Çağdaş Bodrum ise şimdiye kadar 4 galibiyet aldı.



Çağdaş Bodrum Spor Genel Menejeri Onur Cumhur Aksoy, "Şu an herkesin keyfi yerinde ve takımın kendine olan inancı daha da arttı. Manisa deplasmanı ve ardından iç sahadaki Petkimspor maçını kazanarak 3'te 3 yapmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.





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