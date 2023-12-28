Manisa'nın rakibi Çağdaş Bodrum

Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Çağdaş Bodrum Spor cuma günü karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manisa'nın rakibi Çağdaş Bodrum
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Aralık 2023 15:11
Basketbol Süper Ligi'nde Ege takımları Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Çağdaş Bodrum Spor cuma günü karşılaşacak.

Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki iki ekip için yılın son sınavı saat 20.30'da start alacak. Ligde 13 maçta 7 galibiyetle altıncı sırada bulunan ev sahibi Manisa BŞB, bu mücadeleyi kazanması halinde sezonun ilk yarısını play-off hattında tamamlayarak ilk kez Türkiye Kupası finallerine katılmayı garantileyecek. Yeşil-beyazlılarda Anderson da bu maç öncesi iyileşti.

Geçen hafta yeni çalıştırıcısı Ahmet Çakı yönetimindeki ilk karşılaşmada en yakın rakibi Merkezefendi Belediyesi Basket'i 19 sayı geriden gelip yenerek düşme hattına gerilemekten kurtulan Çağdaş Bodrum ise şimdiye kadar 4 galibiyet aldı.

Çağdaş Bodrum Spor Genel Menejeri Onur Cumhur Aksoy, "Şu an herkesin keyfi yerinde ve takımın kendine olan inancı daha da arttı. Manisa deplasmanı ve ardından iç sahadaki Petkimspor maçını kazanarak 3'te 3 yapmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery