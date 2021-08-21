Manisa'nın konuğu Denizlispor

TFF 1. Lig'de ilk haftayı galibiyetle kapatan Manisa, ikinci hafta mücadelesinde 22 Ağustos Pazar günü Denizlispor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; manisafk.com
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Manisa'nın konuğu Denizlispor
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21 Ağustos 2021 15:00
TFF 1. Lig'de ilk haftayı galibiyetle kapatan Manisa, ikinci hafta mücadelesinde 22 Ağustos Pazar günü Denizlispor'u konuk edecek.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakada hakem Yiğit Arslan düdük çalacak.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'in ilk haftasında İstanbulspor'u 4-3 yenen Manisa, profesyonel liglerde 37 maçtır mağlup olmuyor.

İç saha maçlarını Akhisar ilçesindeki Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynayacak Manisa'da taraftarlar için yarın saat 19.30'dan itibaren Eski Garaj'dan otobüs seferleri yapılacak.

Sezona evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetle başlayan Denizlispor, hafta içinde teknik direktörlük görevine Serhat Gülpınar'ı getirdi. Yeşil-siyahlı ekip, eski oyuncularına borçlarını ödedikten sonra transfer ettiği isimlerin lisanslarını da çıkarttı.


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