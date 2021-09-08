Manisa kalede 'tecrübe' dedi

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, tecrübeli kaleci Metin Uçar'ı kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen 30 yaşındaki kaleci Uçar ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Metin Uçar, Manisa'ya katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Hedefimiz bir üst lig olacak. Bu takım için elimden gelenin fazlasını vermeye çalışacağım. İnşallah sezon sonunda hep birlikte şampiyonluk yaşarız." dedi.



Kulüp başkanvekili Engin Anlı da tecrübeli bir kaleciyi kadrolarına katmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, "Bu ligde hedefimiz belli. Kurduğumuz kadro ve aldığımız sonuçlarla da bu hedefimizi sürdürmek istiyoruz. Metin'in kadromuza katılmasıyla daha da güçlendik. İnşallah sezon sonunda hak ettiğimiz yerde oluruz. Bu transfer hem Metin hem de Manisa Futbol Kulübümüz için hayırlı olsun." ifadelerini kulandı.



