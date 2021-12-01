Manisa, iç saha maçlarını Özkasap Stadı'nda oynayacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, bu haftadan itibaren iç saha maçlarını Akhisar ilçesindeki Spor Toto Akhisar Stadı yerine Mümin Özkasap Stadı'nda oynayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Manisa, iç saha maçlarını Özkasap Stadı'nda oynayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Aralık 2021 20:34
Manisa FK'nin 15. haftadaki 5 Aralık Pazar günü saat 13.30'daki Kocaelispor maçından itibaren iç saha karşılaşmalarını Mümin Özkasap Stadı'nda oynayacağı bildirildi.

Manisa FK'den yapılan açıklamada, takımın sezon başında bu yana iç saha müsabakalarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynadığı, yapılan çalışmalarla şehir merkezindeki Mümin Özkasap Stadı'nın TFF kriterlerine uygun hale getirildiği belirtildi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.