Manisa gözünü yeni sezona çevirdi

Spor Toto 1'inci Lig'de son maçında evinde sezonu 3'üncü sırada bitiren Pendikspor'a 5-1 yenilen Manisa Futbol Kulübü, geleceğe odaklandı. Teknik direktör Yalçın Koşukava, Play-Off hedeflerini geçen hafta kaybettiklerini belirterek, "Açıkçası Pendikspor maçının sonucu bizim için önemli değildi. Rakibimiz direkt Süper Lig'e yükselme beklentisiyle oynadı ve kazandı. Pendikspor çok kaliteli kadroya sahip. Biz ise daha orta ölçekli kadroya sahibiz. Bizim için sezon bitti. Play-Off'u çok istedik ama olmadı. Artık yeni sezon için nasıl bir plan yapacağız ona bakmamız lazım" dedi. Pendiksporlu futbolcular Manisa FK maçının ardından yedek kulübesinde yarıştaki rakipleri Çaykar Rizespor'un Altınordu karşılaşmasının bitmesini bekledi. Çaykur Rizespor sahadan beraberlikle ayrılıp direkt Süper Lig hedefine ulaşınca Pendikliler buruk sevinç yaşadı.