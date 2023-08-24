Manisa Futbol Kulübü'ne genç forvet!

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü genç forvet Alihan Gümüş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa Futbol Kulübü'ne genç forvet!
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24 Ağustos 2023 15:41
1. Lig'de ilk 2 haftada 4 puan toplayan Manisa Futbol Kulübü, transferde genç golcü Alihan Gümüş'ü kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar, Sakaryaspor'dan 17 yaşındaki forvet oyuncusu Alihan Gümüş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan yeni transfer, "Manisa Futbol Kulübü'nün bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıp takımımla birlikte hedeflerimize ulaşmak istiyorum" dedi.

Öte yandan Manisa FK 3'üncü haftanın açılış maçında cuma günü Erzurumspor FK'ya konuk olacak.

Erzurum Kazım Karakabekir Stadı'nda 21.00'de başlayacak maçta Mehmet Ali Özer düdük çalacak. 
 
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