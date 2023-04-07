Manisa FK zor deplasmanda

Spor Toto 1'inci Lig'de son haftalarda teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki çıkışıyla Play-Off yarışında iddialı konuma gelen Manisa Futbol Kulübü, 8 Nisan Cumartesi günü direkt Süper Lig'e çıkma peşindeki Sakaryaspor'a konuk olacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da start alacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligde son 7 maçta 2'si hükmen olmak üzere 5 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, haftaya 45 puanla Play-Off hattıyla puan puana başladı. Sakaryaspor, Manisa FK'nın eski teknik patronlarından Taner Taşkın yönetiminde 11 maçta 10 galibiyetle müthiş bir çıkış yakaladıktan sonra ilk yarıda 10 kişi kaldığı deplasmanda Altay'a 3-1 yenildi. Yeşil-siyahlılar haftaya 52 puanla 4'üncü sırada girdi.
Ligde son 7 maçta 2'si hükmen olmak üzere 5 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, haftaya 45 puanla Play-Off hattıyla puan puana başladı. Sakaryaspor, Manisa FK'nın eski teknik patronlarından Taner Taşkın yönetiminde 11 maçta 10 galibiyetle müthiş bir çıkış yakaladıktan sonra ilk yarıda 10 kişi kaldığı deplasmanda Altay'a 3-1 yenildi. Yeşil-siyahlılar haftaya 52 puanla 4'üncü sırada girdi.
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