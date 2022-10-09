Manisa FK yıkıldı; 'Kaybetmeyi hak ettik'

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Eyüpspor'a 4-0 mağlup olan Manisa FK'da teknik direktör Levent Eriş, 2 ayrı devre oynadıklarını söyledi.



Eyüpspor'un hem ekonomik hem de kadro kalitesi açısından ligin en önemli takımlarından olduğunu dile getiren Eriş, "İlk devre hemen hemen kendi hatamızla yaşanan bir penaltı pozisyonu dışında çok sıkıntı yaşamadık. Rakibin koşu hatlarını kapattık. İlk devre başarılı olduk ama 2. devre erken gelen gol direncimizle ilgili büyük sıkıntı yaşattı. Genç oyunculardan oluşan eksik bir takımın oyuncu grubunun savunma zafiyetleri 4 gol yememize neden oldu. İyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Kaybetmeyi hak ettik. 2. devre bu kadar oyundan kopmamamız gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.





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