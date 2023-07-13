Manisa FK'ya taze kanlar

Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürürken, kadrosuna bünyesinden 4 genç oyuncuyu kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa FK'ya taze kanlar
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13 Temmuz 2023 15:53
Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürürken, kadrosuna bünyesinden 4 genç oyuncuyu dahil etti.

Siyah-beyazlıların altyapısında yetişen Enes Çakır, Yunus Emre Dursun, Muhammed Halit Birçerpanlı ve Emre Akboğa kampta yer aldı.

Son olarak siyah-beyazlıların altyapı akademisinden çıkan stoper Ayberk Karapo, geçtiğimiz sezon alındığı A takımda ilk 11'in bankolarından olarak Ümit Milli Takım'a kadar yükselmişti.

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