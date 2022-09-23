Manisa FK'ya kötü haber; 2 hafta yok

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nın yeni transferi Alioune Ba, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; manisafk.com
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Manisa FK'ya kötü haber; 2 hafta yok
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23 Eylül 2022 16:16
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'ne yeni transferlerinden Alioune Ba'dan kötü haber geldi.

Bodrumspor maçında sakatlanıp oyuna devam edemeyen 32 yaşındaki defans oyuncusunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bodrumspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Ba'nın çekilen MR'ı sonucunda sol bacak arka kas dokusunda ödem saptanmıştır. Sağlık ekibiz tarafından tedavisine başlanan Ba'nın yaklaşık 2 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara katılması beklenmektedir" denildi. 
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