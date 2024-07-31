Manisa FK'ya İspanyol 10 numara

1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, İspanyol ofansif orta saha Dani Ramirez'le de anlaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Imago
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Manisa FK'ya İspanyol 10 numara
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31 Temmuz 2024 13:09
1'inci Lig'de sezonun başlamasına kısa süre kala şimdiye kadar 3 transfer yapıp golcü Kwasi Wriedt, sol kanat Moryka Fofana ve sağ bek Yusuf Talum'la sözleşme imzalayan Manisa Futbol Kulübü, İspanyol ofansif orta saha Dani Ramirez'le de anlaştı.

Geçen sezon Polonya'nın LSK Lodz takımında 32 maçta 9 gol atan 32 yaşındaki Ramirez, kariyerine Real Madrid B takımında başladı. Tecrübeli futbolcu Valencia B, Getafe B, Internacional Madrid, Stomil Olsztyn, Lech Poznan, Zulte Waregem takımlarında da oynadı. Ramirez'in resmi imzasının duyurulması bekleniyor.
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