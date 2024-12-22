Manisa FK'ya bahar geldi

Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0, dün de evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 yenen Manisa'ya bahar geldi.

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Manisa FK'ya bahar geldi
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22 Aralık 2024 13:03
1'inci Lig'de aldığı üst üste 3 yenilgiyle düşme hattına yerleştikten sonra önce Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0, dün de evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 yenen Manisa Futbol Kulübü derin bir nefes aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle barış sağladıktan sonra yönetimi değişip başkanlığı Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Vekili Ersin Öztaş'a devredilen kulüp, ligde de bu süreçte çok kritik iki galibiyetle düşme hattından sıyrıldı. Manisa FK, üst sıralar için de umutlandı.

Ligin ilk devresini 23 puanla tamamlayan Manisa FK'da takıma yıllar sonra dönecek Teknik Direktör Hakan Şapçı da resmi sözleşme imzalayarak göreve başlayacak.

Süper Amatör Lig'deki Manisaspor'dan ayrılarak 1'inci Lig'deki Manisa FK'nın dümenine geçen Hakan Şapçı, siyah-beyazlıları daha önce amatörden ilk kez profesyonel kategoriye taşıyan teknik adam olmuştu.

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