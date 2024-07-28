Manisa FK ve Adanaspor yenişemedi

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Adanaspor ile Bolu Kampı'nda oynadığı hazırlık karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa FK ve Adanaspor yenişemedi
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28 Temmuz 2024 15:30
1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü ile Adanaspor, Bolu Kampı'nda hazırlık maçı oynadı.

Mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada siyah-beyazlıların gollerini Muhammed Enes Kiprit kaydetti. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki Manisa FK mücadeleye Orhan Kurşun, Oktay Gürdal, Birkan Yılmaz, Ensar Akgün, Ada İbik, Mamadou Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul, Oğuz Gürbulak, Kerim Frei, Efe Taylan Altunkara ve Muhammed Enes Kiprit ilk 11 ile başladı.

Kampın çok verimli geçtiğini belirten Çağdaş Çavuş, "Lig başlayana kadar hazır olacağız. Maçlarda sonuç odaklı düşünmüyoruz. Eksik yönlerimizi bulup, gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.

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