Manisa FK transferlere başlıyor

Gelecek sezon için çalışmalara başlayan Manisa FK'nın 2 isimle anlaştığı iddia edildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa FK transferlere başlıyor
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15 Haziran 2023 15:00
Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine daha önce İstanbulspor'u aynı ligde şampiyonluğa taşıyan 41 yaşındaki Osman Zeki Korkmaz'ı getiren Manisa Futbol Kulübü transferin de startını verdi.

Manisa FK'nın ligde Play-Off finalinden Süper Lig'e çıkan Pendikspor'dan stoper Hasan Hatipoğlu ve Konyaspor'dan forvet Mame Diouf ile büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.

İKİ TECRÜBELİ İSİM

Ligin en tecrübeli defans oyuncularından olan 34 yaşındaki Hasan, kariyerinde daha önce Balıkesirspor, Sivasspor ve Erzurumspor'da da 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Hasan, Balıkesir ve Erzurum'da Süper Lig'de de forma giydi.

Kariyerinde bir dönem Manchester United'ta da oynayan Senegalli 35 yaşındaki yıldız Diouf ise Süper Lig'de Hatayspor formasıyla 2020-2021'de 19 gol, 2021-2022'de 12 gol, geçen sezon Konyaspor formasıyla ise 9 gol atıp müthiş bir performans sergiledi.

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