Manisa FK transferi açıkladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Kosovalı hücum oyuncusu Eros Grezda'yı kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde, Kosovalı Eros Grezda ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.



Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, doğru transferle adım adım hedefleri olan Süper Lig'e yürümek istediklerini belirtti. Önemli bir transferi sonuçlandırdıklarını vurgulayan Aktan, şunları kaydetti:



"Bu sezon iddialı bir takım olacağız. Hedefimiz bir üst lige çıkmak olacak ama bunu yaparken kulübümüzü borçlandırmak istemiyoruz. Bu nedenle bütçemize göre hareket ediyoruz. Güzel bir kulüp olduk ve bunu sürdürmek istiyoruz."



Eros Grezda da "Projeleri olan kulüpteyim. Manisa Futbol Kulübünü hak ettiği yer olan Süper Lig'e hep birlikte taşıyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



