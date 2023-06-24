Manisa FK transferde hızlandı

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ı göreve getiren Manisa Futbol Kulülü, transferde atağa kalktı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Manisa FK transferde hızlandı
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24 Haziran 2023 14:44
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünde yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla başladı.

Siyah-beyazlıların son olarak Süper Lig'de Fatih Karagümrük forması giyen Kerim Frei ile görüşme yaptığı ve oyuncuyla prensipte anlaşmaya vardığı iddia edildi. Şu an tatilde olan 29 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki hafta resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. 

Manisa FK'nın listesine iki oyuncu daha girdi. Ege ekibinin yine Süper Lig'den bir takviye yapacağı ve bu ismin Antalyaspor'un kalecisi Alperen Uysal olduğu vurgulandı.

Manisa FK ayrıca yurt dışından da oyuncu taramaları yapıyor. Siyah-beyazlıların  Bulgaristan takımı Slavia Sofia'da forma giyen sol kanat Toni Tasev'le ilgilendiği de ileri sürüldü. Tasev, geçen sezon Slavia Sofia'da 38 resmi maça çıkıp 7 gol kaydetti. 
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