Manisa FK tek eksikle çalıştı

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Manisa FK'da hazırlıklar başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manisa FK tek eksikle çalıştı
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07 Mart 2022 15:44
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 13 Mart Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği 29. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Adanaspor müsabakasında görev alan futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına 8 Mart Salı günü devam edecek.

Manisa FK'de sakatlığı süren Yasin Pehlivan dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

 

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