Manisa FK, Süper Lig'den transfer açıkladı

Manisa FK son olarak MKE Ankaragücü forması giyen Andrej Dokanovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Manisa FK, Süper Lig'den transfer açıkladı
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19 Ocak 2024 22:05
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Andrej Dokanovic'in, Trendyol 1. Lig temsilcisi Manisa FK'ye transfer olduğunu duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takım futbolcumuz Andrej Dokanovic'in, sezon sonuna kadar geçici transferi için Manisa Futbol Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

 

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