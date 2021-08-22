TFF 1. Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Manisa FK, Denizlispor'u ağırladı.



Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manisa FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 79. dakikada penaltıdan Nizamettin Çalışkan kaydetti.



Bu sonucun ardından Manisa FK, sezona 2'de 2'yle başladı ve puanını 6'ya yükseltti. Denizlispor ise üst üste 2. kez kaybetti.



Manisa FK, gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Denizlispor ise Ankaragücü'nü konuk edecek.



