Manisa FK, şampiyonluk kupasını aldı!

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olan Manisa FK, şampiyonluk kupasını aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manisa FK, şampiyonluk kupasını aldı!
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28 Nisan 2021 21:07
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Manisa, kupasını aldı.

Siyah-beyazlı ekip, ligin 36. haftasında Gümüşhanespor ile Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynadığı ve 6-0 kazandığı maçın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasına kavuştu.

Manisa'ya şampiyonluk kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu İzmir Bölge Müdürü Hamdi Kutval verdi.

Bu sezon evindeki son karşılaşmasını oynayan Manisa, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 33. haftada Uşakspor ile 1-1 berabere kalarak ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğu garantilemişti.



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