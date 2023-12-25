Manisa FK sahasında 1 puanla yetindi

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Manisa FK evinde ağırladığı Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Manisa FK sahasında 1 puanla yetindi
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25 Aralık 2023 17:21
Trendyol 1. Lig 17. hafta karşılaşmasında Manisa FK sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Manisa FK'nın golünü 6. dakikada Marvin Gakpa, Şanlıurfaspor'un golünü 15. dakikada Olivier Thill kaydetti.

Manisa FK bu beraberlikle puanını 19'a yükseltirken, Şanlıurfaspor 16 puana yükseldi.

Manisa FK bir sonraki karşılaşmasında sahasında Kocaelispor'u ağırlarken, Şanlıurfaspor ise deplasmanda Altay'a konuk olacak.

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