Manisa FK sahasında 1 puanla yetindi

Trendyol 1. Lig 17. hafta karşılaşmasında Manisa FK sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Manisa FK'nın golünü 6. dakikada Marvin Gakpa, Şanlıurfaspor'un golünü 15. dakikada Olivier Thill kaydetti.
Manisa FK bu beraberlikle puanını 19'a yükseltirken, Şanlıurfaspor 16 puana yükseldi.
Manisa FK bir sonraki karşılaşmasında sahasında Kocaelispor'u ağırlarken, Şanlıurfaspor ise deplasmanda Altay'a konuk olacak.
Manisa FK'nın golünü 6. dakikada Marvin Gakpa, Şanlıurfaspor'un golünü 15. dakikada Olivier Thill kaydetti.
Manisa FK bu beraberlikle puanını 19'a yükseltirken, Şanlıurfaspor 16 puana yükseldi.
Manisa FK bir sonraki karşılaşmasında sahasında Kocaelispor'u ağırlarken, Şanlıurfaspor ise deplasmanda Altay'a konuk olacak.
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