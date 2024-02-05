Manisa FK, play-off umutlarını tüketti!

1. Lig'de Tuzlaspor'a 2-1 kaybeden Manisa FK, play-off umutlarını büyük ölçüde tüketti.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Manisa FK, play-off umutlarını tüketti!
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05 Şubat 2024 13:31
1'inci Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'a 2-1 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, play-off umutlarını büyük ölçüde tüketirken, ateş hattına gerilemeye başladı.

Önceki hafta da evinde Erzurumspor FK'ya 2-0 kaybeden siyah-beyazlılar son 3 maçında sadece 1 beraberlik alarak bir türlü beklediği çıkışa geçemedi.

İkinci yarının ilk haftasında Süper Lig iddiası bulunan Kocaelispor'u 2-1 yendikten sonra umutlanan Manisa FK, üst üste yaşadığı kayıplarla 23 puanda kaldı. Sıralamada 11'inci basamakta yer alan Manisa FK'nın 7'nci Bandırmaspor'la arasında 10 puan fark bulunurken, 16'ncı Şanlıurfaspor'la ise 4 puan fark kaldı. Manisa ekibi bu hafta evinde Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.

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